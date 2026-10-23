பேக்கரியில் பணம் திருடிய பெண் சுற்றிவளைப்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 09:20 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:38 PM
பெரம்பலுார்: அரியலுார் அருகே, பேக்கரில் திருடிய பெண்ணை 'சி.சி.டி.வி' பதிவுகளை வைத்து, கடை உரிமையாளர் கையும் களவுமாக பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தார்.
அரியலுார் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டத்தில் ராஜா, 45, என்பவர் பேக்கரி நடத்துகிறார். இவரது பேக்கரிக்கு, சில நாட்களுக்கு முன் வந்த, 55 வயது பெண் ஒருவர், உரிமையாளர் ராஜா கல்லாவில் இல்லாததையறிந்து, கல்லாவில் இருந்த, 1,000 ரூபாயை எடுத்துக்கொண்டு தப்பினார்.
இந்த காட்சி, கடையில் இருந்த சி.சி.டி.வி கேமராவில் பதிவானது. நேற்று காலை ராஜா, கடையில் இருந்தபோது, அங்கு வந்த அதே பெண், நைசாக கல்லாவில் இருந்த பணத்தை எடுக்க முயன்றார்.
அப்போது, கையும் களவுமாக பிடித்த ராஜா, அந்த பெண்ணை ஜெயங்கொண்டம் போலீசில் ஒப்படைத்தார். போலீசார் அந்த பெண்ணிடம் விசாரித்தில், அவர் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்ததால், தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.