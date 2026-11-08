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போலி நகை அடகு வைத்த 2 பேர் கைது

போலி நகை அடகு வைத்த 2 பேர் கைது

UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM

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UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM

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புதுக்கோட்டை: தனியார் நகை அடகு கடையில் போலி நகை அடமானம் வைத்து பணம் வாங்கிய முருகானந்தம், 38, ராஜேஷ், 42, ஆகிய இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மணமேல்குடியில் உள்ள தனியார் நகை அடகு கடையில், சில தினங்களுக்கு முன், 12 கிராம் தங்க நகை எனக்கூறி போலி நகைகளை அடமானம் வைத்து, 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளனர்.

நகைகளை கடை உரிமையாளர் சோதித்து பார்த்தபோது, அது போலி என தெரிந்தது. சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, மணமேல்குடி போலீசில், உரிமையாளர் புகார் அளித்தார். ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா பதிவுகளை வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

இதில், கிருஷ்ணாஜிபட்டினத்தை சேர்ந்த முருகானந்தம், ராஜேஷ் ஆகிய இருவரும் போலி நகையை அடகு வைத்தது தெரியவந்தது. நேற்று முன்தினம் இரவு இரண்டு பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் 1 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.

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