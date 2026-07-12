/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுக்கோட்டை/ 'ஸ்கேட்டிங்' மூலம் 200 மீட்டர் காரை இழுத்த 7 வயது சிறுமி
'ஸ்கேட்டிங்' மூலம் 200 மீட்டர் காரை இழுத்த 7 வயது சிறுமி
'ஸ்கேட்டிங்' மூலம் 200 மீட்டர் காரை இழுத்த 7 வயது சிறுமி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:55 PM
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புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி பூங்காவில், சர்வேஷா, 7, என்ற மாணவி, 'குவாடு ஸ்கேட்டிங்' வாயிலாக, இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் சாதனையில் இடம் பெற, 730 கிலோ எடையுள்ள 'ரெனால்ட் குவிட்' காரை இழுக்கும் முயற்சியை மேற்கொண்டார்.
அதன்பின், 200 மீ., துாரத்தை, 2:49 நிமிடங்களில் கடந்ததற்கான வீடியோவை, இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் நிர்வாகத்திற்கு நேற்று அனுப்பினார். சர்வேஷாவை அவரது பெற்றோர், பயிற்சியாளர்கள் உற்சாகப்படுத்தினர். இந்த சாதனைக்காக, பெண்கள் பிரிவில் முதன் முறையாக, சிறுமி பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.