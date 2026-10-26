அரிவாள், கத்தியுடன் 'ரீல்ஸ்' பதிவிட்டால் நடவடிக்கை
அரிவாள், கத்தியுடன் 'ரீல்ஸ்' பதிவிட்டால் நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 08:55 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
புதுக்கோட்டை: திருச்சி மத்திய மண்டல ஐ.ஜி., பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
புதுக்கோட்டை மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சமூக ஊடகப்பிரிவு வாயிலாக, சமூக வலைதள பதிவுகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதில் சமூக வலைதளங்கள் கல்வி, தொழில் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மாறாக அரிவாள், கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை காட்டி அச்சுறுத்துவது, வன்முறையை துாண்டும் வகையில் செயல்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
அதிக 'லைக்ஸ்' மற்றும் பார்வையாளர்களை பெற வேண்டும் என, கையில் ஆயுதம் ஏந்தியவாறு வீடியோ பதிவிடுவது, மிரட்டும் வகையிலான பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களை சேர்த்து வெளியிடுவது மற்றும் பகிர்வதையும் இளைஞர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
புதுக்கோட்டையில் நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகளில், ஆபத்தான ஆயுதங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடும் நபர்கள் குறித்து, அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன் அல்லது காவல்துறையின் இணையதளம் வாயிலாக புகார் தெரிவிக்கலாம்.
இத்தகைய சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது, கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.