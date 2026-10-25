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டி.டி.சி.பி., அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
டி.டி.சி.பி., அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
ADDED : அக் 24, 2026 12:49 AM
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புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டையில் உள்ள டி.டி.சி.பி., அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
புதுக்கோட்டையில் உள்ள மாவட்ட நகர் மற்றும் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில், புதுக்கோட்டை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு டி.எஸ்.பி., செந்தாமரைக்கண்ணன் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஜவகர், பீட்டர் உள்ளிட்டோர் நேற்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, ஊழியர் கோவிந்தராஜனின் ஜிபே கணக்குக்கு வந்த 37 ஆயிரம் ரூபாய் குறித்து போலீசார் நீண்ட நேரம் விசாரணை நடத்தினர்.