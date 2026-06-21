/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுக்கோட்டை/ புதுக்கோட்டையில் சூறாவளி 25 ஏக்கர் வாழைகள் சேதம்
புதுக்கோட்டையில் சூறாவளி 25 ஏக்கர் வாழைகள் சேதம்
புதுக்கோட்டையில் சூறாவளி 25 ஏக்கர் வாழைகள் சேதம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:22 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தர்வக்கோட்டை, புதுநகரில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் வாழை மரங்கள் பயிரிடப்பட்டிருந்தன. அடுத்த இரண்டு மாதங்களில், அறுவடைக்காக காத்திருந்தன.
நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த கனமழை, சூறாவளி காற்றில், 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை மரங்கள், வேரோடு சாய்ந்தும், முறிந்தும் சேதமடைந்தன. இந்த சேதத்தை, தமிழக அரசு நேரடி ஆய்வு செய்து, இழப்பீடு வழங்க, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.