தீபாவளி எதிரொலி: இறைச்சி விலை ஏற்றம்
தீபாவளி எதிரொலி: இறைச்சி விலை ஏற்றம்
UPDATED : நவ 04, 2026 07:02 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:11 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 07:02 PM ADDED : நவ 04, 2026 06:11 PM
சென்னை: 'ஆடு, கோழி இறைச்சி விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தீபாவளிக்கு மேலும் அதிகரிக்கும்' என, ஆட்டிறைச்சி, கோழி வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், இறைச்சியின் தேவை அதிகரித்து உள்ளது. அதேநேரம், மழை காரணமாக இறைச்சிக்கு ஆடுகள் வருவது குறைந்துள்ளது. எனவே, தீபாவளி நெருங்கும் நேரத்தில், இறைச்சிகளின் விலை அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. இது குறித்து, சென்னை ஆட்டிறைச்சி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் சபிர் அகமது கூறியதாவது:
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, சென்னைக்கு இறைச்சிக்காக வரும் ஆடுகள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளன. இதனால், ஒரு கிலோ, 900, 950, 1,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த ஆட்டிறைச்சி, தற்போது கிலோ, 1,100 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகைக்காக, மஹாராஷ்டிரா, உ.பி., மாநிலங்களில் இருந்து, ஆடுகள் இறக்குமதி செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, தீபாவளி அன்று கிலோ, 1,200 ரூபாய் வரை, ஆட்டிறைச்சி விற்பனை செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. தீபாவளிக்கு பின் விலை குறையக்கூடும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
சென்னை கோழி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கச் செயலர் ஞானசெல்வம் கூறியதாவது:
கடலுார் மாவட்டத்தில், குறிப்பிட்ட பண்ணையில் மட்டுமே கோழிகள் இறந்தன. மற்றபடி, கோழிகளுக்கு பெருந்தொற்று போன்ற பாதிப்பு இல்லை. தீபவாளி பண்டிகையையொட்டி, கோழி இறைச்சி விலை உயரக்கூடும். தற்போது, கிலோ 280 முதல் 300 ரூபாய் வரை, விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவை, தீபாவளி அன்று, 340 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.