பஸ்டாண்ட் திறப்பு விழாவுக்கு லட்டு கொடுத்த தி.மு.க.,வினர்
பஸ்டாண்ட் திறப்பு விழாவுக்கு லட்டு கொடுத்த தி.மு.க.,வினர்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:34 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 09:34 PM ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
புதுக்கோட்டை: முதல்வர் திறந்து வைக்க உள்ள புதிய பஸ்டாண்ட் திறப்பு விழாவுக்கு, தி.மு.க.,வினர் லட்டு கொடுத்ததால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுக்கோட்டையில், இன்று, 23 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பஸ்டாண்ட், உள் விளையாட்டரங்கம் திறப்பு விழா மற்றும் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளார்.
'தி.மு.க., ஆட்சியில், நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, தொடங்கி முடிக்கப்பட்ட இத்திட்டங்கள் என்பதால், நாங்கள் பட்டாசு வெடித்து, இனிப்புகள் வழங்குவோம்' என, இன்று (நவ.,1) தி.மு.க.,வினர் தெரிவித்தனர். நூற்றுக்கு மேற்பட்ட போலீசார், பஸ் ஸ்டாண்டில் குவிக்கப்பட்டனர்.
பின்னர், மாவட்ட தி.மு.க., அலுவலகத்தில், புதுக்கோட்டை தொகுதி எம்.எல்.ஏ., முத்துராஜா, மாவட்ட செயலர் செல்லபாண்டியன் தலைமையில், மாவட்ட தி.மு.க., அலுவலக வாசலில், இனிப்புகள் வழங்கி, பட்டாசு வெடிப்பதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்தனர்.
இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசாரிடம், 'இனிப்புகள் வழங்குவதற்கு அனுமதிக்காவிட்டால், முதல்வர் வரும்போது கருப்பு கொடி காட்டுவோம்' என, தி.மு.க.,வினர் கூறியதால், போலீசார் தி.மு.க., அலுவலகத்திற்குள் இனிப்புகள் வழங்க, அனுமதி அளித்தனர்
ஆனால், தி.மு.க.,வினர் சாலையில் வந்து, பொதுமக்களுக்கும் லட்டுகள் வழங்கியதால், போலீசார், லட்டு தட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதில், தி.மு.க.,வினருக்கும் போலீசாருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.