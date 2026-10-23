மின்சாரம் தாக்கி சிறுமி பலியான வழக்கில் சடலத்தை தோண்டி பிரேத பரிசோதனை
மின்சாரம் தாக்கி சிறுமி பலியான வழக்கில் சடலத்தை தோண்டி பிரேத பரிசோதனை
UPDATED : அக் 02, 2026 05:02 PM
ADDED : அக் 02, 2026 01:38 AM
புதுக்கோட்டை: ஆவுடையார்கோவில் அருகே கரூர் கிராமத்தில், மின்சாரம் தாக்கி சிறுமி பலியான வழக்கில் திருப்பமாக, ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு வழக்குப்பதிவு செய்து, சடலத்தை தோண்டி பிரேத பரிசோதனை செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆவுடையார்கோவில் அருகே கரூர் கிராமத்தை சேர்ந்த பாலு என்பவரின் மகள் ஹரிணி, 11. இவர் கடந்த மே 17ல், அப்பகுதியில் இவர்கள் குடியிருக்கும் வாடகை வீட்டின் உரிமையாளர் வீட்டின் 3வது மாடிக்கு சென்ற போது, சிறுமியின் மீது மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
அப்போது, சிறுமியின் உடல் அப்பகுதியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. தன் மகளின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக, சிறுமியின் பெற்றோர் மாவட்ட கலெக்டர், மாவட்ட எஸ்.பி., முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு ஆகியோருக்கு மனுக்கள் அளித்தும், ஐந்து மாதங்களாக எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என, கூறப்படுகிறது.
புதுக்கோட்டை நீலம் பண்பாட்டு மையம் சார்பில், மிகப்பெரிய அளவிலான அறப்போராட்டம் நடத்தப்படும் என, அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம், கருர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சிறுமி இறந்து ஐந்து மாதங்கள் கழித்து, நேற்று சிறுமியின் உடலைத்தோண்டி எடுத்து, அங்கேயே பிரேத பரிசோதனை செய்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.