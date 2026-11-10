/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுக்கோட்டை/ஹோட்டலுக்குள் புகுந்த அரசு பஸ்: ஒருவர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுக்கோட்டை: அரசு பஸ் சாலையோர ஹோட்டலுக்குள் புகுந்ததில், கிருஷ்ணன், 60, உயிரிழந்தார்.
புதுக்கோட்டையில் இருந்து அறந்தாங்கி நோக்கி நேற்று அரசு பஸ் சென்று கொண்டிருந்தது. குளவாய்ப்பட்டி பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ், சாலையோரம் உள்ள ஒரு ஹோட்டலின் முன்பகுதியில் மோதி, ஹோட்டலுக்குள் புகுந்தது.
அங்கு அமர்ந்திருந்த, ஹோட்டலில் பணிபுரிந்த திருமயத்தைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். வல்லத்திராக்கோட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பஸ் டிரைவர் மணமேல்குடியைச் சேர்ந்த கணேசன், 56, என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.