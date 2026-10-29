மாநகராட்சி அலுவலக கூட்டத்தில் மேயர் மற்றும் ஆணையர் முற்றுகை
மாநகராட்சி அலுவலக கூட்டத்தில் மேயர் மற்றும் ஆணையர் முற்றுகை
ADDED : அக் 29, 2026 03:50 AM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், பல்வேறு வளர்ச்சித்திட்ட பணிகள் தாமதமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் ஆணையரை தி.மு.க, கவுன்சிலர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி இயல்புக்கூட்டம் மேயர் திலகவதி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது. கூட்டம் தொடங்கியவுடன், கவுன்சிலர்கள் மேயர் மற்றும் ஆணையர் காந்திராஜ் ஆகியோரை சூழ்ந்து கொண்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, மாநகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் மற்றும் காவிரி குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் மிகவும் தொய்வாகவும், ஆமை வேகத்திலும் நடைபெறுகின்றன. சாலை பணிகளுக்காக சாலையில் கண்ட இடங்களில் தோண்டப்பட்டு, மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் பொதுமக்கள் பயணிக்க முடியாத அளவிற்கு குண்டும் குழியுமாக மாறி விபத்துகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அதிகாரிகளின் முறையான கண்காணிப்பு இல்லாததே இதற்கு முக்கியக் காரணம். விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பாதாள சாக்கடைத் பணிகள் முறையாக நடைபெறாததால், அந்த ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்துவிட்டு, புதிய ஒப்பந்தம் கோரி பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என முற்றுகையிட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.