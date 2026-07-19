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கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உணவில்லாமல் தவிக்கும் மயில்கள்
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உணவில்லாமல் தவிக்கும் மயில்கள்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:37 PM
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புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், நூற்றுக்கணக்கான மயில்கள், உணவில்லாமல் தவித்து வருகின்றன.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வாளகத்தில், 99 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இப்பகுதியில்,0 500க்கும் மேற்பட்ட மைல்கள், மான்கள், நரிகள் வாழ்கின்றன. பொதுமக்கள் மயில்களுக்கு அரிசி, கோதுமை ஆகியவற்றை வழங்கி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கலெக்டர் அலுவலகத்திற்குள் வரும் பன்றிகள், மயிலுக்கு வைக்கும் உணவுகளை தின்பதால், மயில்கள் உணவின்றி தவித்து வருகின்றன. இது, விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் நல ஆர்வலர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.எனவே, மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வாளகத்தில் உள்ள பன்றிகளை அகற்றி, அப்பகுதிக்குள் பன்றிகள் நுழைவதை தடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.