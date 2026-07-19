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கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படாததால் மக்கள் அவதி

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படாததால் மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:38 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:38 PM

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புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், பல ஆண்டுகளாக செயல்படாததால், பொதுமக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர். புதுக்கோட்டை நகராட்சி சார்பில், 2006ல் பாதாள சாக்கடை திட்டம், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டு, 2009ல் இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக, புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் உள்ள, 42 வார்டுகளிலும் பூமிக்கடியில் குழாய் பதிக்கப்பட்டு, ஆங்காங்கே அடைப்பு ஏற்படும்போது சீர் செய்வதற்கு சாலைகளில் 'மேனுவல் ஹோல்' அமைக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதற்காக வீடுகள் தோறும் பாதாள சாக்கடை திட்ட இணைப்பு கொடுப்பதற்காக நகராட்சிக்கு, 5,000 ரூபாய் முன்பணமாகவும், மாதம், 100 ரூபாய் கட்ட வேண்டும் என்றும் கட்டண நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. தற்போது, புதுக்கோட்டை நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சியில் உள்ள வீடுகளில், 75 சதவீத வீடுகளில் தான் பாதாள சாக்கடை திட்ட இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடை திட்ட குழாய் வழியாக செல்லும் கழிவுநீர், புதுக்கோட்டை - திருமயம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லட்சுமி நகர் பகுதியில் மாநகராட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சார்பாக கட்டப்பட்டுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு சென்று, அங்கு கழிவுகளை சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு, சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட நீர், விவசாய தேவைகளுக்காக வாய்க்கால்களில் திறந்து விடப்படும் என்று மாநகராட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், சுத்திகரிப்பு நிலையம், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செயல்படாததால், பாதாள சாக்கடை திட்ட குழாய் வழியாக செல்லும் கழிவுநீர், சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாமலேயே விவசாய தேவை மற்றும் மழைநீர் செல்லும் வாய்க்கால்களில் திறந்து விடப்படுகிறது. இதனால், நீர்நிலைகளுக்கு கழிவுநீர் தான் சென்று செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தவிர, புதுக்கோட்டை நகராட்சியில், 42 வார்டுகளில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில், 2022ல் பாதாள சாக்கடை திட்டம் அமல்படுத்துவதற்காக, 121 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, தற்போது அந்த பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

புதுக்கோட்டை நகராட்சி மாநகராட்சியாக மாற்றப்பட்ட பின், 11 ஊராட்சிகள் மாநகராட்சியோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வீடுகளுக்கும் விரைவில் பாதாள சாக்கடை திட்ட குழாய் பதிக்கப்பட்டு, திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மாநகராட்சி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையும்போது, சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படாமல் இருந்தால் மிகப்பெரிய ஆபத்து மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, தற்போது உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை உடனடியாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் சீர்செய்து, சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், கூடுதலாக மற்றொரு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதற்கும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

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