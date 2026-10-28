வாட்ஸாப்பில் கலெக்டர் பெயரில் பணம் கேட்கும் விஷமிகள்
வாட்ஸாப்பில் கலெக்டர் பெயரில் பணம் கேட்கும் விஷமிகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:10 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:00 PM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்ட கலெக்டர் பெயரில், பணம் கேட்டு வரும் போலி தகவலை, யாரும் நம்ப வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், எச்சரிக்கை விழிப்புணர்வு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட கலெக்டர் அருணா பெயரில் பணம் கேட்டு, பலரது வாட்ஸாப் எண்களுக்கு, போலியான தகவல்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து, அவரது கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.
எனவே, 'இத்தகைய போலியான தகவல்களை யாரும் நம்ப வேண்டாம். பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்' என, கலெக்டர் அருணா கேட்டு கொண்டுள்ளார்.
எச்சரிக்கை தகவலை, மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்களின் வாட்ஸாப் குழுவிலும், அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும், இது போன்ற சைபர் மேசாடிகள் குறித்து, விழிப்புடன் இருக்குமாறும், ஏதேனும் சந்தேகத்திற்குரிய வாட்ஸாப் தகவல் வந்தால் உடனடியாக, அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளிக்குமாறும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.