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முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை விமர்சித்து போஸ்டர்கள்
முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை விமர்சித்து போஸ்டர்கள்
ADDED : ஆக 12, 2026 09:57 PM
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புதுக்கோட்டை :புதுக்கோட்டையில், முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை விமர்சித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டுப்பட்டுள்ளன.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், தன்னிடம் தேர்தல் நேரத்தில் வாங்கிய பணத்தை கொடுக்கவில்லை என, ஆலங்குடி அ.தி.மு.க., வேட்பாளர் தனவிமல், சில தினங்களுக்கு முன், மாவட்ட எஸ்.பி அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், புதுக்கோட்டை மாநகர் பகுதியில் பல இடங்களில் பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்காவிட்டால், அவரது இல்லம் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறும் என, முத்தரையர் கூட்டமைப்பு சார்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.