கார்த்திகை அகல்விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி மும்முரம்
கார்த்திகை அகல்விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி மும்முரம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
புதுக்கோட்டை: கறம்பக்குடியில், கார்த்திகை அகல் விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு வீடுகள், கோவில்களில் அகல்விளக்குகளை ஏற்றி வைப்பது வழக்கம். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வசதிக்கு ஏற்ப, 11 விளக்குகள் முதல், 101 விளக்குகள் வரை ஏற்றுவார்கள்.
சிவாலயங்களிலும், முருகன் கோவில்களிலும் ஆயிரக்கணக்கில் அகல்விளக்கு ஏற்றி வழிபாடுகள் நடைபெறும். இதனால், கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவிற்காக மண் அகல்விளக்குக்கான தேவை அதிகரித்துவிடும்.
இந்தாண்டு வரும், 24ம் தேதி கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. மண்பாண்டங்களுக்கு பிரசித்தி பெற்ற கறம்பக்குடி, நரங்கியப்பட்டு, மழையூர், துவரடிமனை பகுதியில் அகல்விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்களால் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இப்பகுதிகளை சேர்ந்த மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் விளக்குகளை தயாரித்து தமிழகம் முழுதும் விற்பனைக்கு அனுப்பி வருகின்றனர்.
மழையூரில், அகல்விளக்கு தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் ஒருவர் கூறியதாவது:-
அகல்விளக்கு தயாரிப்பில் உழைப்பு அதிகம், வருமானம் குறைவு. இருப்பினும், ஆன்மிக பணியாக இதை செய்து வருகிறோம். ஒரு விளக்கு, 2 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கிறோம். இதனை வியாபாரிகள் வாங்கி, கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்கின்றனர்.
நாங்கள் தயாரிக்கும் விளக்குகளால், பல வீடுகளில் ஏற்றப்படும் தீப ஒளிக்கு உதவுகிறோம் என்ற ஆத்மதிருப்தி உள்ளது. சாதாரண அகல்விளக்கு மட்டுமன்றி அடுக்கு விளக்கு, அம்மன் உருவ விளக்கு, பெரிய விளக்கு, காமாட்சி விளக்கு என, பலவித வடிவங்களில் களிமண்ணால் விளக்குகள் தயார் செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.