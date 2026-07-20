﻿ ராமர் கோவிலை திறக்க வலியுறுத்தி போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:40 PM
புதுக்கோட்டை: பொன்னன்விடுதியில், 14 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பூட்டப்பட்டுள்ள ராமர் கோவிலை திறக்கக்கோரி, கிராமத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி அருகே, பொன்னன்விடுதி கிராமத்தில் பட்டாபிஷேக ராமர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில், 14 ஆண்டுகளுக்கு முன், மண்டகப்படி தாரர்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, வழக்கு தொடரப்பட்டு திறக்கப்படாமலும், வழிபாடுகள் நடத்தப்படாமலும் உள்ளது.
கோவிலில் வழிபாடுகள் நடைபெறாததால், இந்த ஊருக்குள் பல அசம்பாவிதங்கள் நடந்து வருவதாகவும், உடனடியாக கோவிலை திறக்கவும் வழிபாடு நடத்த அனுமதிக்க கோரியும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், கோவிலின் முன் நேற்று அமர்ந்து, காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களிடம் மழையூர் போலீசார், வருவாயத்துறை அதிகாரிகள பேச்சு நடத்தினர்.