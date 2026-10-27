தனியார் மதுபான தொழிற்சாலையை மூடக்கோரி போராட்டம்: 129 பேர் கைது
தனியார் மதுபான தொழிற்சாலையை மூடக்கோரி போராட்டம்: 129 பேர் கைது
UPDATED : அக் 26, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:07 PM
புதுக்கோட்டை: விராலிமலை அருகே, குன்னத்துார் கிராமத்தில், 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனியார் மதுபான தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை, தொழிற்சாலை பகுதியில் சிறிய குட்டையை வெட்டி தேக்கி வைத்துள்ளனர்.
அந்த கழிவுநீர், நிலத்தடியில் இறங்குவதால் தொழிற்சாலையை சுற்றியுள்ள விவசாய கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள தண்ணீர் மாசடைந்து நிறம் மாறிவிட்டதாகவும், அந்த நீரை விவசாயம் மற்றும் பொது பயன்பாட்டிற்கு உபயோகிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. கிணற்று நீரை நெற்பயிர்களுக்கு பாய்ச்சும் போது, நெற்பயிர்கள் கருகி விடுவதாக கூறப்படுகிறது.
எனவே, அந்த மதுபான தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, குன்னத்துார் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பொதுமக்கள் தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவு, புதுக்கோட்டை மாவட்ட கலெக்டர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பினர்.
தற்போது வரை இதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள், அந்த தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி நேற்று தொழிற்சாலை முன், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
விராலிமலை தாசில்தார் ஜெயபாரதி மற்றும் போலீசார் ஆகியோர் பேச்சு நடத்தினர். இதில் உடன்பாடு ஏற்படததால், போராட்டம் நடத்திய, 27 பெண்கள் உட்பட, 129 பேரை போலீசார் கைது செய்து, ஆவூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர்.
அதன்பின், மாலையில் அனைவரையும் விடுவித்தனர். மாத்துார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.