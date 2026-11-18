ADDED : நவ 18, 2026 07:23 PM
புதுக்கோட்டை: குழந்தையின் வயிற்றில் இருந்த ஐந்து ரூபாய் நாணயம், வயிற்றில் இருந்து அகற்றப்பட்டது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், -திருமயம், குளத்துப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சதீஷ். இவரது மகள் சுபஸ்ரீ, 4. நேற்று (நவ.,17), வீட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்த சுபஸ்ரீ, ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தை விழுங்கி விட்டார்.
திருமயத்தில் உள்ள ஓரு தனியார் மருத்துவமனையில், குழந்தையை சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். டாக்டர் ராஜசேகரபாண்டியன் ஆலோசனைப்படி, எக்ஸ்ரே மற்றும் சிடி., ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து, நாணயம் குழந்தையின் வயிற்றில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
பின்னர், சர்ஜிக்கல் காஸ்ட்ரோ என்டராலஜிஸ்ட் டாக்டர் பாலமுரளி, மயக்கவியல் நிபுணர் டாக்டர் அருண் ஆகியோர் எண்டோஸ்கோபி முறையில், குழந்தையின் வயிற்றில் இருந்த ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தை அகற்றினர். தற்போது, குழந்தை நலமாக உள்ளது.
திருமயம் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவக்குழுவினரை, பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.