‘வெற்றி பயணம்’ பஸ்சில் மகளிரிடம் 5 ரூபாய் வசூல்

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ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM
புதுக்கோட்டை: ஆலங்குடியில், ‘வெற்றி பயணம்’ டவுன் பஸ்சில், மகளிரிடம், 5 ரூபாய் கட்டண வசூல் செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியில் இருந்து சிக்கப்பட்டி வரை நேற்று காலை சென்ற பெண் ஓருவருக்கு, அரசு வெற்றிப்பயணம் டவுன் பஸ்சில், 5 ரூபாய் கட்டணம் வசூல் செய்யப்பட்டதாக சமூக வலை தளங்களில் டிக்கெட் பரவி வருகிறது.
ஆலங்குடி அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனை மேலாளர் கூறியதாவது:
திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணியர் வருவதற்கு ஏதுவாக ஆலங்குடியில் இயங்கும் 15 அரசு டவுன் பஸ்களை சிறப்பு பஸ்சாக இரவில் இயக்கப்பட்டது.
அவ்வாறு இயக்கப்பட்ட பஸ்சில் பயணம் செய்தால், கட்டணம் வசூல் செய்திருக்கலாம். இந்த கட்டணம் வசூல் குறித்து விசாரணை நடத்துவோம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.