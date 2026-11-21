UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
புதுக்கோட்டை: விராலிமலை அருகே, மேட்டுப்பட்டியில், வயல்வெளியில் அய்யனார், தேவி கற்சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், விராலிமலை அருகே மேட்டுப்பட்டி கிராமத்தில், தொல்லியல் ஆய்வாளர் முருகபிரசாத், கல்வெட்டு தொடர்பாக, கள ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, வயல்வெளியில் புதர் மண்டிய பகுதியில் அய்யனார், தேவி கற்சிலைகள் கிடந்ததை கண்டு எடுத்தனர்.
இதுகுறித்து, முருகபிரசாத் கூறியதாவது:
மிக நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள அய்யனார் சிலை, விரி சடையுடன், வலதுகையில் செண்டாயுதம் ஏந்தியில் காணப்படுகிறது. அய்யனார் சிலையின் இருபுறமும் பூரணை, புஷ்கலை தேவியர் இருப்பர். இந்த சிலையின் வலதுபுறம், ஒரு தேவியின் சிற்பம் மட்டும் இருக்கிறது.
இதே கிராமத்தில், சில மாதங்களுக்கு முன், எழுத்துகளுடன் கூடிய நான்முக சூலக்கல் மற்றும் முதுமக்கள் தாழி, கல்வட்டங்கள் கிடைக்கப் பெற்றன. அதனால், இந்த பகுதியில் அகழாய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.