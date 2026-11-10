திருமண தகவல் மையங்களை அரசு கண்காணிக்க வேண்டும்

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ADDED : நவ 04, 2026 06:11 PM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள, திருமண தகவல் மையங்களில் பணம் செலுத்தி, பலரும் ஏமாற்றம் அடைவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த ஒருவர் கூறியதாவது:
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில், 100க்கும் மேற்பட்ட திருமண தகவல் மையங்கள் உள்ளன. சில திருமண தகவல் மையங்களில் திருமணமாகதவர்கள் திருமணத்திற்காக வரன் தேடி பணம் செலுத்தி ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் திருமண வயதை எட்டிய ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்வதில், திருமண தகவல் மையங்கள் முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றன. பல்வேறு இடங்களில் நேரடியாகவும், இணையதளம் வாயிலாகவும் திருமண தகவல் சேவைகள் செயல்படுகின்றன.
இங்கு பதிவு செய்யப்படும் மணமகன், மணமகள் தொடர்பான தகவல்களின் உண்மைத்தன்மையை உறுதி செய்வது அவசியமாக உள்ளது. இதில், அறிமுகமாகும் நபர்களின் விபரங்களை முழுமையாக சரிபார்க்காமல் முடிவெடுப்பதால் சிலர் ஏமாற்றத்திற்கும், பொருளாதார இழப்புகளுக்கும் ஆளாகின்றனர்.
திருமண தகவல் மையங்களில் ஜாதகம் பதிவு செய்ய, 2,000 முதல், 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பதிவு கட்டணம் வசூல் செய்யபடுகிறது. இதில், பெரும்பாலான நபர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது.
தமிழகத்தில் புற்று ஈசலாய் ஜாதிக்கு ஒரு திருமண தகவல் மையம் மற்றும் அனைத்து ஜாதிக்கும் தகவல் மையம் என, அதிக அளவில் பெருகி வருகிறது. இந்த தனியார் திருமண தகவல் மையங்களை, சமூகநலத்துறையின் கீழ் அரசு கொண்டு வந்து, முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
திருமண தகவல் மையங்களின் பதிவுகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் புகார்களை ஆய்வு செய்ய, தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.