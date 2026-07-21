நிலத்தை மீட்க 1,445வது முறையாக மனு புதுக்கோட்டை முதியவரின் விடாமுயற்சி
நிலத்தை மீட்க 1,445வது முறையாக மனு புதுக்கோட்டை முதியவரின் விடாமுயற்சி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:42 AM
புதுக்கோட்டை: தன் நிலத்தை மீட்டு தரும்படி, புதுக்கோட்டை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதியவர் ஒருவர், 1,445வது முறையாக நேற்று மனு அளித்து, விடா முயற்சியை தொடர்ந்தார்.
புதுக்கோட்டை கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்திற்கு, மாவட்டம் முழுதும் இருந்து ஏராளமான மக்கள் தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை கலெக்டரிடம் வழங்கினர்.
இந்த வகையில், மணமேல்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த கேசவன், 75, என்ற முதியவர், தன் கோரிக்கை மனுவை, கழுத்தில் அட்டையாக மாட்டிக்கொண்டு வந்து, நுாதன முறையில் மனு அளித்தார். அதில், தற் போது மனு அளிப்பது, 1,445வது முறை என, அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதுகுறித்து கேசவன் கூறுகையில், ''மணமேல்குடி கிராமம் சர்வே எண் 331/24பி இடத்தில், வழக்கு எண்: 3/2005 அறந்தாங்கி உரிமையியல் கோர்ட் 2010ல் அளித்த தீர்ப்பின்படி, என் இடத்தை வ ழங்காமல், போ லியாக அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு, வேறு ஒருவருக்கு இடத்தை கிரயம் செய்து கொ டுத் து விட்டனர்.
''இதுகுறித்து, இதுவரை, 1,444 முறை புதுக்கோட்டை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் மற்றும் அதிகாரிகளை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளேன்.
''இதுநாள் வரை என் இடத்தை, என் பெயருக்கு மாற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தற்போது, 1,445வது முறையாக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்துள்ளேன்,'' என்றார்.
தள்ளாடும் வயதிலும், அரசு இயந்திரங்களான அதிகாரிகள் மீது நம்பிக்கை வைத்து, அவர் தொடர்ந்து மனு அளித்து வருவது வியப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இம்முறையாவது அவர் மனு மீது அதிகாரிகள் தீர்வை ஏற்படுத்துவரா என்பதே எதிர்பார்ப்பு.