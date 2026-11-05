போலீசார் நகையை ஒப்படைக்காமல் இழுத்தடிப்பதாக பெண் வேதனை
போலீசார் நகையை ஒப்படைக்காமல் இழுத்தடிப்பதாக பெண் வேதனை
ADDED : நவ 04, 2026 01:56 PM
புதுக்கோட்டை: பொன்னமராவதி பகுதியில் செல்வி, 30 என்பவர் தன், இரண்டு சவரன் நகையை கீழே தவற விட்டுள்ளார். இதனை மீட்ட பொன்னமராவதி போலீசார் நகையை திரும்ப தராமல் இழுத்தடிப்பதாக வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதி அருகே ஆலவயல் பிடாரம்பட்டியில் சாலை ஓரத்தில் கீழே கிடந்த இரண்டு சவரன் நகையை ஆலவயல் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர் தமிழரசன் என்பவர் எடுத்து, கடந்த 29ம் தேதி பொன்னமராவதி போலீசில் ஒப்படைத்தார்.
அந்த நகையை தொலைத்த ஆலவயல் பிடாரம்பட்டியை சேர்ந்த செல்வி என்பவர், 30ம் தேதி நகைக்குரிய ஆவணங்களுடன் பொன்னமராவதி போலீசாரிடம் முறையிட்டும் இதுவரை நகை வழங்கப்படவில்லை. சில நாட்களாக நகையை கேட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அலைவதால் அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளார்.
நேர்மையாக நகையை ஒப்படைத்த மாணவரை, பொதுமக்கள் பாராட்டி வரும் நிலையில், அந்த நகையை உரியவரிடம் ஒப்படைக்க தவறும் போலீசார் மீது பொதுமக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, செல்வி, புதுக்கோட்டை மாவட்ட எஸ்.பி., மற்றும் தமிழக முதல்வருக்கு புகார் மனு அனுப்ப உள்ளதாக தெரிவித்தார்.