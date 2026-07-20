﻿ டாஸ்மாக் கடை முன் பெண்கள் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:59 PM
புதுக்கோட்டை: கந்தர்வகோட்டை அருகே கொப்பம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை மூடக்கோரி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தர்வகோட்டை அருகே கொப்பம்பட்டி கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையால், ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் இரவு பகலாக, மதுப்பிரியர்களின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளதாகவும், இளைஞர்கள் மதுவுக்கு அடிமையாவதோடு, பெண்கள் மற்றும் மாணவிகள் அச்சமின்றி அப்பகுதியை கடக்க முடியாத சூழல் நிலவுவதாகவும் பொதுமக்கள், பெண்கள் குற்றச்சாட்டினர்.
தொடர்ந்து, இந்த டாஸ்மாக் கடையை உடனடியாக மூட வலியுறுத்தி, நேற்று ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் டாஸ்மாக் கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து, தகவல் அறிந்து, அங்கு வந்த கந்தர்வகோட்டை போலீசார் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதன் பேரில், டாஸ்மாக் கடை முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் கலைந்து சென்றனர்.