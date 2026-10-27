/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுக்கோட்டை/மின்சாரம் பாய்ந்து வாலிபர் சாவு
ADDED : அக் 26, 2026 09:57 PM
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புதுக்கோட்டை: ஆலங்குடி அருகே, திருமண வீட்டில் மின்சாரம் பாய்ந்து ரூபன், 16, என்பவர் உயிரிழந்தார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், குளமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரூபன். பள்ளி படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு, அதே பகுதியில் தனியார் ‘மைக் செட்’ கடையில் பணிபுரிந்தார்.
வடகாடு பகுதியில், ஒரு வீட்டில் நேற்று (அக்.,25) திருமண விழா நடந்தது. அங்கு இன்று (அக்.,26) சீரியல் மின் விளக்குகளை கழற்ற சென்ற ரூபான் மீது, எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் பாய்ந்ததில், சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
வடகாடு போலீசார், ரூபன் சடலத்தை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.