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பரமக்குடியில் 12வது தேசிய கைத்தறி தின கொண்டாட்டம்

பரமக்குடியில் 12வது தேசிய கைத்தறி தின கொண்டாட்டம்

ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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இலவச மருத்துவ முகாம்

பரமக்குடி: பரமக்குடியில் தேசிய கைத்தறி தினத்தையொட்டி நெசவாளர்களுக்கான இலவச பொது மருத்துவ முகாம், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

சுதேசி இயக்கம் 1905 ஆக., 7ல் தொடங்கப்பட்டதை நினைவு கூறும் வகையில், 2015ம் ஆண்டு துவங்கி தேசிய கைத்தறி தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி 12வது தேசிய கைத்தறி தின விழாவிற்கு பரமக்குடி ஆர்.டி.ஓ., சரவணபெருமாள் தலைமை வகித்தார். பரமக்குடி கைத்தறி உதவி இயக்குனர் கார்த்திகேயன் வரவேற்றார்.

நெசவாளர்களுக்கான இலவச பொது மருத்துவ முகாமில் ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல், தோள்பட்டை, முதுகு, கழுத்து வலி, அலர்ஜி, இருதயம், நுரையீரல், சுவாச பிரச்னைகள், காது, மூக்கு, தொண்டை மற்றும் கண் சிகிச்சை, சித்த மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது. 7 பேருக்கு முத்ரா கடன் திட்டத்தில் தலா ரூ.50 ஆயிரம் வீதம் 3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.

சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் 5 பேருக்கு 2 லட்சத்து 73 ஆயிரம், கைத்தறி ஆதரவு திட்டத்தில் 30 பேருக்கு 2 லட்சத்து 24 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான அச்சு மற்றும் விழுதுகள், மின் மோட்டார் பொருத்திய தார் சுற்றும் இயந்திரம், 120 ஜக்கார்டு பெட்டி ஆகிய தறி உபரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

பரமக்குடி, எமனேஸ்வரம் பெடரேஷன் உறுப்பினர்கள், கூட்டுறவு சங்க முன்னாள் தலைவர்கள், பணியாளர்கள், உறுப்பினர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர். மேலும் ஆக., 6 மற்றும் 7 ஆகிய 2 நாட்கள் கீழக்கரை தாசிம் பீவி அப்துல் காதர் மகளிர் கலை கல்லுாரியில் சிறப்பு கைத்தறி கண்காட்சி நடக்கிறது.

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