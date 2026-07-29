வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட 3 வாலிபர்கள் கைது 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் தொழிலாளிர்களை வழிமறித்து பணம் பறித்த 3 வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் தாயுமானவர் சுவாமி கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் காந்திராஜன் 34. கட்டுமானப் பணி செய்து வருகிறார். ராமநாதபுரம் சாயக்கார ஊருணியில் நேற்று முன்தினம் பணி புரிந்துள்ளார். பணி முடிந்து இரவு 10:00 மணிக்கு தன்னுடன் வேலை செய்யும் அரவிந்த், பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த லங்கேஷ்குமார் உடன் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது லிப்ட் கேட்பது போல் சிலர் வழிமறித்துள்ளனர். காந்திராஜன் டூவீலரை நிறுத்தியதும் மூன்று வாலிபர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டினர். காந்திராஜன் பையில் வைத்திருந்த ரூ.10,800 ரொக்கத்தை பறித்து சென்றனர். கேணிக்கரை போலீசார் அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர்.
இதில் நேரு நகர் 1 வது தெரு ரவி மகன் தினேஷ் ராஜன் 25, சக்கரக்கோட்டை பசும்பொன் நகர் ராமச்சந்திரன் மகன் விக்னேஸ்வரன் 26, செல்வக்குமார் மகன் ஹரிஷ் 21, என தெரிய வந்தது. கைதானவர்கள் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
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