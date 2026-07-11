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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் பட்டா குறை தீர்க்கும் முகாமில் 595 மனுக்கள்

ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் பட்டா குறை தீர்க்கும் முகாமில் 595 மனுக்கள்

ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் பட்டா குறை தீர்க்கும் முகாமில் 595 மனுக்கள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:11 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:11 PM

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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த பட்டா குறைதீர் சிறப்பு முகாமில் 595 பேர் தீர்வு வேண்டி மனு அளித்தனர்.

கலெக்டரின் அறிவுறுத்தலின் படி மக்கள் பட்டா தொடர்பான குறைகளை சம்பந்தப்பட்ட தாலுகா அலுவலகங்களில் முறையிட்டு தீர்வு காணும் பட்டா சிறப்பு முகாம்கள் மாவட்டந்தோறும் நடக்கிறது. ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் இரண்டு நாட்கள் நடந்த முகாமில், உட்பிரிவற்ற பட்டா மாறுதல் முழு புலம், உட்பிரிவு, வீட்டுமனை, பட்டா கணினி திருத்தம், மேல்முறையீட்டு மனு, எப்.எம்.பி., திருத்தம் ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் தொழிலாளர் நல வாரிய மனுக்கள் என முகாமில் 595 பேர் மனு அளித்தனர்.

பெறப்பட்ட மனுக்களில் 132 மனுக்கள் உடனடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு தீர்வு காணப்பட்டது. மீதமுள்ள மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகள் கள ஆய்வுப் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் பட்டா தொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மாவட்டந்தோறும் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் பயனாளிகள் கலந்து கொண்டு மனுக்கள் அளித்து பயனடையுமாறு கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்தார்.

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