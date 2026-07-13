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ஆம்புலன்ஸ்சில் பிறந்தது அழகிய ஆண் குழந்தை

ஆம்புலன்ஸ்சில் பிறந்தது அழகிய ஆண் குழந்தை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:01 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே மருத்துவமனை செல்லும் வழியில் ஆம்புலன்ஸ்சில் பெண்ணுக்கு அழகிய ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

முதுகுளத்துார் அருகே தேரிருவேலி முகேஷ்வரன் மனைவி ஜெயப்பிரியா 26. கர்ப்பிணியான இவருக்கு நேற்று அதிகாலை திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. உடனே 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஜெயப்பிரியாவை ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். உத்திரகோசமங்கை அருகே வந்த போது பிரசவ வலி அதிகமானது.

உடனே அவசர கால மருத்துவ உதவியாளர் நாகேஸ்வரி, ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர் சந்தன மாரியப்பன்  பிரசவம் பார்த்தனர். இதில் ஜெயப்பிரியாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. உடனே தாயும் சேயும் உத்தரகோசமங்கை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். –––

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