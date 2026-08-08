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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ காஞ்சிரங்குடியில் மதநல்லிணக்க சந்தனக்கூடு விழா ஏராளமானோர் பங்கேற்பு

காஞ்சிரங்குடியில் மதநல்லிணக்க சந்தனக்கூடு விழா ஏராளமானோர் பங்கேற்பு

காஞ்சிரங்குடியில் மதநல்லிணக்க சந்தனக்கூடு விழா ஏராளமானோர் பங்கேற்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM

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கீழக்கரை: கீழக்கரை அருகே காஞ்சிரங்குடியில் மகான் பக்கீரப்பா ஒலியுல்லா தர்கா 204ம் ஆண்டு மத நல்லிணக்க சந்தனக்கூடு விழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.

விழாவை முன்னிட்டு ஜூலை 24ல் மவுலீது (புகழ் மாலை) ஓதப்பட்டது. மறுநாள் தர்கா முன்புறமுள்ள கொடிக்கம்பத்தில் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. நேற்று முன்தினம் மதியம் காஞ்சிரங்குடியில் இருந்து உண்டியல் குடம், நாட்டிய குதிரைகள் முன்னே செல்ல ஊர்வலமாக புறப்பட்டு 3 கி.மீ.,ல் உள்ள மன்னார் வளைகுடா கடற்கரை அருகே உள்ள பக்கீரப்பா தர்காவை வந்தடைந்தது.

பின்னர் ஜும்மா பள்ளிவாசலில் இருந்து 30 அடி உயரம் கொண்ட மின்னொளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெரிய சந்தனக்கூடு ரதம் அதிகாலை 4:00 மணிக்கு தர்காவை வந்தடைந்தது. மக்பராவிற்கு புனித சந்தனம் பூசப்பட்டு பச்சை வண்ண போர்வை போர்த்தப்பட்டு மல்லிகை சரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது.

இவ்விழாவில் அனைத்து சமுதாய மக்களும் மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக கலந்து கொண்டனர். ஆக.,14ல் கொடியிறக்கம் செய்யப்பட்டு அன்னதானம் நடக்க உள்ளது. மகான் பக்கீரப்பா ஒலியுல்லா தர்கா கமிட்டியாளர்கள் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.

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