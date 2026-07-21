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ரேஷன் கடைக்கு புதிய கட்டடம் அவசியம்

ரேஷன் கடைக்கு புதிய கட்டடம் அவசியம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே காத்தாகுளம் கிராமத்தில் ரேஷன் கடைக்கு புதிய கட்டடம் கட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

காத்தாகுளம் கிராமத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் உள்ளனர். அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்காக 5 கி.மீ., முதுகுளத்துார் சென்று பொருட்கள் வாங்கி வந்தனர். இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானதை அடுத்து காத்தாகுளம் கிராமத்தில் சமுதாய கட்டடத்தில் பகுதி நேர ரேஷன் கடை திறக்கப்பட்டு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் சமுதாய கட்டடத்தில் போதுமான இடவசதி இல்லாததால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். இதுகுறித்து பா.ஜ., மண்டல பார்வையாளர் சேதுராமு கூறுகையில், கிராமத்தில் ரேஷன் கடைக்கு தனியாக கட்டடம் வசதி இல்லாமல் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மாவட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து புதிய கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

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