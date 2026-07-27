/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ முன்னாள் மாணவர் சங்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
அ நிறம் | அளவு
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைவர் சசிகுமார் தலைமையில் நடந்தது. ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்பாஸ், கவுரவத் தலைவர் கந்தசாமி, ஆசிரியை ஜோதி முன்னிலை வகித்தனர். ஜன.,17ல் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தொடர்ந்து தற்போது பள்ளியில் படித்து வரும் மாணவர்களின் பொது அறிவை மேம்படுத்தும் வகையில் தினமலர் நாளிதழுடன் வெளி வரும் பட்டம் பொது அறிவு பதிப்பை முன்னாள் மாணவர் சங்கம் மூலமாக மாணவர்களுக்கு வழங்குவது குறித்தும் ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. சங்க நிர்வாகிகள் பகுர்தீன், ஜெயக்குமார், அயூப்கான், அமீன், மதிவாணன், பாதுஷா, பரக்கத் அலி, பாரதிராஜா உட்பட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.