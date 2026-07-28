வேளாண் கல்லுாரி முப்பெரும் விழா

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM
கமுதி: கமுதி அருகே பேரையூர் நம்மாழ்வார் வேளாண்மை மற்றும் தொழில் நுட்ப கல்லுாரியில் கலை விழா, விடுதி விழா, மாணவர் மன்ற விழா என முப்பெரும் விழா நடந்தது. கல்லுாரி தலைவர் அகமதுயாசின் தலைமை வகித்தார்.முதல்வர் ராமர் முன்னிலை வகித்தார் துணை முதல்வர் திருவேணி வரவேற்றார். வைப்ஸ் என்ற தலைப்பில் கவிதை, கட்டுரை பேச்சு, ஓவிய போட்டி, நடன போட்டிகள் என கலை போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.
மேலும் கலாச்சார பங்களிப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் விடுதி விழா, மாணவர் மன்ற விழாவும் நடந்தது. போட்டியில் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்களுக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. கல்லுாரியில் வளர்ச்சி பற்றியும், மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த முன்னேற்றம் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினர்.
சிறப்பாக பணியாற்றிய பேராசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.உதவி பேராசிரியர் ரஞ்சிதம் நன்றி கூறினார். விழாவில் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.