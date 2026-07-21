ரேஷன் கார்டில் உள்ள உறுப்பினர் அனைவரும் ஜூலை 25 க்குள் கைரேகை பதிய வேண்டும்
ரேஷன் கார்டில் உள்ள உறுப்பினர் அனைவரும் ஜூலை 25 க்குள் கைரேகை பதிய வேண்டும்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கார்டில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் இ–கே.ஓய்.சி., கைரேகைப் பதிவினை ஜூலை 25 க்குள் ரேஷன் கடைகளில் கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இப்பணி 93.33 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இன்னும் 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டு உறுப்பினர்கள் கைரேகைப் பதிவு மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே இன்னும் கைரேகைப் பதிவு செய்யாத கார்டுதாரர்கள் அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்குச் சென்று கைரேகையை பதிவு செய்து இ–கே.ஓய்.சி.,ஐ புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
கைரேகை விழாத குழந்தைகள், முதியோர்கள், முதலில் தங்கள் ஆதார் கார்டில் விரல் ரேகை மற்றும் கண் பதிவைப் புதுப்பித்த பிறகே இ–கே.ஓய்.சி.,ஐ மேற்கொள்ள முடியும். இதற்காக அருகிலுள்ள தாலுகா அலுவலகங்கள் மற்றும் இ-–சேவை மையங்களை அணுகி ஆதார் புதுப்பிப்பை மேற்கொண்ட பிறகு, ரேஷன் கடைக்கு சென்று இ–கே.ஓய்.சி.,புதுப்பிக்க வேண்டும்.
எனவே, ஜூலை 25க்குள் இ–கே.ஓய்.சி., கைரேகைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இறந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்களை தொடர்புடைய வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தை அணுகி நீக்க வேண்டும் அல்லது தங்களது பகுதியிலுள்ள ரேஷன் கடை விற்பனையாளரிடம் இறந்த உறுப்பினரின் குடும்ப அட்டை எண் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகலை வழங்க வேண்டும். ––––