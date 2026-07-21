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ராமேஸ்வரத்தில் ஆட்டோ டிரைவர்கள் முற்றுகை

ராமேஸ்வரத்தில் ஆட்டோ டிரைவர்கள் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரத்தில் சட்டவிரோத வாடகை டூவீலர்கள் ஓட்டுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தை ஏ.ஐ.டி.யு.சி., ஆட்டோ டிரைவர்கள் முற்றுகையிட்டனர்.

ராமேஸ்வரத்தில் தொழிற்சங்க தலைவர் ஆட்டோ மீது தாக்குதல் நடத்திய சமூக விரோதிகளை கைது செய்யவும், சட்ட விரோதமாக இயங்கும் வாடகை டூவீலர்கள் மற்றும் வெளியூர் பெர்மிட் உள்ள ஆட்டோக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட சில கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஏ.ஐ.டி.யு.சி., ஆட்டோ டிரைவர்கள் சங்கம், ராமேஸ்வரம் மக்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் நேற்று ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.

இதில் ஏ.ஐ.டி.யு.சி., ஆட்டோ சங்க மாவட்ட செயலாளர் செந்தில், மாநில தலைவர் காசி விஸ்வநாதன், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் ராஜன், துணைத் தலைவர் செந்தில்வேல் உட்பட ஏராளமான ஆட்டோ டிரைவர்கள் பங்கேற்றனர். பின் தாசில்தார் முரளிதரன், போலீஸ் எஸ்.ஐ., ஆனந்த்குமார் சம்பந்தப்பட்டவர்கம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தால் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர்.

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