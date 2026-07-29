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பெண்களுக்கு ஆட்டோ வழங்கும் திட்டம் துவக்கம்

பெண்களுக்கு ஆட்டோ வழங்கும் திட்டம் துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM

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ராமநாதபுரம்: பெண்களுக்கு ஆட்டோ வழங்கும் திட்டம் ரோட்டரி சர்வதேச மாவட்ட சங்கம் சார்பில் ராமநாதபுரத்தில் துவங்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக ராமநாதபுரத்தில் ஆட்டோ வழங்கும் திட்டத்தை மாவட்ட கவர்னர் காந்தி கிருஷ்ணன் துவக்கி வைத்து கூறியதாவது:

தற்காலிக உதவிகளை விட நிரந்தரமான வருமானத்தை உருவாக்கும் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவது ரோட்டரி சங்கத்தின் நோக்கம். பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த அவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். அதற்காக 100 ஆட்டோக்கள், 1000 தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படவுள்ளன.

முதற்கட்டமாக ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆட்டோ வழங்கப்பட்டுள்ளது. தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டம் ஆக.,16 ல் திருநெல்வேலியில் துவக்கப்படவுள்ளது என்றார். ––

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