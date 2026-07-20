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வங்கிகள் ரூ.18,331 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு

வங்கிகள் ரூ.18,331 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நடப்பு  நிதி ஆண்டிற்கு (2026–-27) ரூ.18 ஆயிரத்து331 கோடி வரை வங்கிகள் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

 கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் மாவட்ட அளவில் வங்கியாளர்கள்   ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.  கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்து மக்களுக்கு  மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். மாவட்டத்தில் நடப்பு நிதி ஆண்டில் (2026-–27) ரூ.18,331 கோடி வங்கி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தொகையானது கடந்த ஆண்டு இலக்கான ரூ.16,967 கோடியை விட 8.03 சதவீதம் அதிகம் என கலெக்டர் தெரிவித்தார். மாவட்ட முன்னோடி வங்கியான ஐ.ஓ.பி.,  நபார்டு வங்கி மற்றும் மாவட்ட அனைத்து வங்கிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் நடப்பு  நிதி ஆண்டிற்கான கடன் திட்ட அறிக்கையை மாவட்ட முன்னோடி வங்கியான ஐ.ஓ.பி., வங்கி தயாரித்தது. அதனை கலெக்டர் வெளியிட ஐ.ஓ.பி.,  வங்கியின் துாத்துக்குடி மண்டல உதவிப் பொது மேலாளர் அருணாசலம்  பெற்றுக்கொண்டார்.

வேளாண் துறைக்கு ரூ.16,939 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில் துறைக்கு ரூ.1195 கோடி, வீட்டுக்கடன் ரூ.67 கோடி, கல்விக்கடன் ரூ.24 கோடி, இதர கடன்களுக்கு ரூ.106 கோடி என ரூ.18ஆயிரத்து 331 கோடி கடன் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாரத ரிசர்வ் வங்கியின் அலுவலர் அன்பரசு,  மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் பிரபு,  நபார்டு வங்கி- மாவட்ட வளர்ச்சி மேலாளர் அருண்குமார், மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க மாவட்ட திட்ட இயக்குநர் பாபு  பங்கேற்றனர்.––––––

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