/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பெரிய கண்மாயில் அமைச்சர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாய் உட்பட மாவட்டத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்களில் விவசாயிகள் விவசாய நிலங்களுக்கும், மண்பாண்ட தொழிலுக்கும் கண்மாய்களில் உள்ள வண்டல் மண் வெட்டி எடுக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன்படி விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில்,ஆர். எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் விவசாய பயன்பாட்டிற்கு எடுக்கப்பட்ட வண்டல் மண் அளவு குறித்த ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து முறைகேடின்றி விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுத்து பயனடைவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.