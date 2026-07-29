/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் முகாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM
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திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகா அலுவலகத்தில் பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் வாரிசு சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் சிறப்பு முகாம் இரு நாட்கள் நடந்தது. மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கர நாராயணன் தலைமை வகித்தார். முகாமில் மக்களிடமிருந்து 107 இறப்பு, 15 பிறப்பு, 9 வாரிசு சான்றிதழ் என 131 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
இதில் 38 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. 3 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. மீதமுள்ள மனுக்கள் பரிசீலனையில் உள்ளது. ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபுர் ரகுமான், தாசில்தார் ஆண்டி மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.