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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ குழந்தைக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால்கட்டாயம்: மருத்துவக் கல்லுாரி டீன் 

குழந்தைக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால்கட்டாயம்: மருத்துவக் கல்லுாரி டீன் 

குழந்தைக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால்கட்டாயம்: மருத்துவக் கல்லுாரி டீன் 

ADDED : ஆக 07, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:01 PM

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ராமநாதபுரம்: பிறந்த குழந்தைகளுக்கு 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் கொடுப்பது கட்டாயம் என ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை டீன் அமுதாராணி தெரிவித்தார். 

உலக தாய்ப்பால் வார விழா ஆண்டு தோறும் ஆக., முதல் வாரத்தில் கொண்டாடப்படும். ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் அலுவலகம் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இதன் இறுதி நிகழ்வு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடந்தது. டீன் அமுதாராணி தலைமை வகித்தார். அவர் கூறியதாவது:

உலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் முதலில் கிடைக்கும் பரிசு தாய்ப்பால் தான். குழந்தையின் ஊட்டச்சத்தை அதிகரிக்க தாய்ப்பால் அவசியம். குழந்தை பிறந்த ஆறு மாதத்திற்கு தாய்ப்பால் கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்து இரு வயது வரை உணவுடன் சேர்த்து தாய்ப்பால் வழங்க வேண்டும். மகப்பேறு பிரிவில் பணிபுரியும் மருத்துவமனை பணியாளர்கள் தாய் சேய் நலமுடன் இருப்பதை கண்காணிக்க வேண்டும். தாய்ப்பால் வழங்குவதன் அவசியத்தை ஒவ்வொரு பெற்றோரிடமும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றார்.  சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் நடராஜன், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அர்ஜூனன், இந்திய குழந்தைகள் நலச்சங்கம் ராமநாதபுரம் கிளை தலைவர் டாக்டர் மலையரசு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். 

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