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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ வைகை மணல் திருட்டு   தடை கோரி வழக்கு

வைகை மணல் திருட்டு   தடை கோரி வழக்கு

வைகை மணல் திருட்டு   தடை கோரி வழக்கு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:04 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:04 PM

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மதுரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்புவிழுந்தான் பிரபாகர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வைகை ஆற்றுப்படுகையில் சட்ட விரோதமாக மணல் குவாரிகள் சில அதிகாரிகளின் துணையுடன் நடத்தப்படுகிறது. அக்குவாரிகளை மூட வேண்டும். அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள், இயந்திரங்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.

சம்பந்தப்பட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக கனிம வளத்துறை, வருவாய்த்துறை முதன்மை செயலர்கள், கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு அதிகாரிகள் தரப்பில் ஆக.,13 ல் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது.

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