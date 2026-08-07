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மண்டபம் பூங்காவை சீரமைக்க வழக்கு                 

மண்டபம் பூங்காவை சீரமைக்க வழக்கு                 

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:45 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:45 PM

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மதுரை: மண்டபம் ஜக்லைன் முஸ்டாக்  உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:   மண்டபம் பேரூராட்சி கடற்கரை சிறுவர் பூங்கா பாம்பன் பாலம் அருகில் உள்ளது.

சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் ரூ.10 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இங்குள்ள விளையாட்டு உபகரணங்கள்  சேதமடைந்துள்ளதால் குழந்தைகளுக்கு காயம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. கழிப்பறைகள் சுகாதாரமற்ற நிலையில் உள்ளன. குப்பை தேங்கியுள்ளன. சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ள  கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் அரிகரசுதன் ஆஜரானார். நீதிபதிகள், ‘மண்டபம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் ஆய்வு செய்து செப்.,7 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர். 

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