வெள்ள நீர் கடலுக்குள் பாய்வதை தடுக்க கால்வாய் அமைக்க முடிவு கலெக்டர் ஆய்வு
வெள்ள நீர் கடலுக்குள் பாய்வதை தடுக்க கால்வாய் அமைக்க முடிவு கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM
சாயல்குடி: விருதுநகர், ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இருந்து அதிகளவு உபரி நீர் மற்றும் வெள்ள நீர் வாலிநோக்கம், மூக்கையூர் மன்னார் வளைகுடா கடலில் கலக்கும் கஞ்சம்பட்டி ஓடையை முறையாக துார்வாரி கால்வாய் அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம் அருகே உள்ள சுத்தமிடம் பகுதியில் இருந்து கஞ்சம்பட்டியில் ஓடை உருவாகிறது. தண்ணீர் புவி ஈர்ப்பு விசையால் கீழ்நோக்கி கடலை சென்றடைகிறது. இதற்கு காரணமாக இருந்த இயற்கையான வழித்தடம் துார்ந்து போயுள்ளது. அரசின் புதிய கால்வாய் திட்டம் புவி ஈர்ப்பு விசைக்கும், கடலுக்கும் எதிர் திசையில் சென்று நாராயணக் காவிரி கால்வாயுடன் இணைக்கும் திட்டமாகும்.
புதிய கால்வாய் திட்டத்தை கைவிட்டு இயற்கையான வழித்தடத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்கம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். நீண்ட கால கோரிக்கையின் படி நேற்று கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் மற்றும் வருவாய்த் துறை, நீர்வளத்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலர்களுடன் கமுதி அருகே பம்மனேந்தல் பகுதியில் ஆய்வு செய்தார்.
கால்வாயின் இயற்கையான வழித்தடம் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் பொதுச் செயலாளர் அர்ஜுனன், மாவட்ட செயலாளர் முகவை மலைச்சாமி, கருத்தறிவான், செந்துார் பாண்டியன், பம்மனேந்தல் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் சேகரன், திம்மநாதபுரம் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ரவி மற்றும் ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.