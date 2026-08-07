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மணக்குடி சுனாமி குடியிருப்பு வீடுகளில் கலெக்டர் ஆய்வு

மணக்குடி சுனாமி குடியிருப்பு வீடுகளில் கலெக்டர் ஆய்வு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM

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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் உப்பூர் அருகே அடிப்படை வசதிகளின்றி சீமைக்கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்துள்ள சுனாமி குடியிருப்பு வீடுகளை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் ஆய்வு செய்தார்.

இந்தோனேஷியாவில் சுமத்திரா தீவில் 2004 டிச.,24 ல் ஏற்பட்ட பயங்கர நில நடுக்கத்தால் சுனாமி பேரழிவு ஏற்பட்டது. இதில் 14 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2.30 லட்சம் பேர் பலியாகினர். இந்தியாவில் 6400 பேர் இறந்தனர். தமிழகத்தில் மட்டும் 2758 பேர் பலியாகினர். இதனால் கடற்கரையோர மீனவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன், குடிசை மாற்று வாரியத்தால் 2009–2010 ல் கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஏ.மணக்குடியில் 144 சுனாமி வீடுகள் ரூ.4.25 கோடியில் கட்டப்பட்டு வழங்கப்பட்டன.

சில மாதங்கள் மட்டுமே மக்கள் வீடுகளில் வசித்த நிலையில், அதன் பின் குடிநீர், பஸ் வசதி, மின்சாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேற்றப்படாததால் மக்கள் வெளியேறியதால் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக குடியிருப்பு வீடுகளில் பெரும்பாலானவை சீமைக்கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளன.

இந்நிலையில் குடியிருப்பு வீடுகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் வகையில், அப்பகுதியில் உள்ள அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்கு குடிநீர், சாலை வசதி, மின்சாரம் மற்றும் பஸ் ஸ்டாப் ஆகிய அடிப்படைப் பிரச்னைகளை சரி செய்து வீடுகளில் குடியமர்த்த வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

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