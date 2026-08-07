வரத்து கால்வாயை மறைத்து ரோடு தண்ணீர் செல்வதில் தடை ஏற்படும்
வரத்து கால்வாயை மறைத்து ரோடு தண்ணீர் செல்வதில் தடை ஏற்படும்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:21 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் கண்மாய்க்கு செல்லும் வரத்து கால்வாயில் எட்டுச்சேரியில் இருந்து கடமங்குளம் செல்லும் ரோட்டில் குறுக்கே குழாயோ,பாலமோ அமைக்கப்படாமல் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் தண்ணீர் செல்லாமல் தடைபடுகிறது. இதனால் மழைக்காலங்களில் கண்மாய்க்கு வரும் தண்ணீர் வீணாகிறது.
முதுகுளத்துார் கண்மாயில் தேங்கும் தண்ணீரால் முதுகுளத்துார், துாரி, எட்டிச்சேரி, செல்வநாயகபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த 40 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று விவசாயம் செய்து வந்தனர். இங்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எட்டுசேரியில் இருந்து கடமங்குளம் கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் வரத்து கால்வாய் கடந்து செல்லும் சாலையில் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு எந்த குழாய்களோ பாலமோ அமைக்காமல் ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
வரத்து கால்வாயில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் குறுக்கே ரோடு அமைக்கப்பட்டது. குழாயோ, பாலமோ அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால் மழைக்காலங்களில் கண்மாய்க்கு வரும் தண்ணீர் செல்லாமல் வீணாகி விவசாய நிலங்களில் தேங்குகிறது. விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல் சிரமப்படுகிறோம்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனுக்கள் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. விவசாயிகளின் நலன் கருதி கண்மாய்க்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல நடுவில் உள்ள ரோட்டில் குழாயோ அல்லது பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்றனர்.