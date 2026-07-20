தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நரசிங்க கூட்டம் ரோட்டில் முள் மரங்களால் பாதிப்பு

நரசிங்க கூட்டம் ரோட்டில் முள் மரங்களால் பாதிப்பு

நரசிங்க கூட்டம் ரோட்டில் முள் மரங்களால் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கடலாடி: கடலாடி அருகே நரசிங்க கூட்டம் செல்லும் கிராம சாலையில் இரு புறங்களிலும் ஆக்கிரமித்து வளர்ந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.

முன்பு 100 நாள் வேலைத்திட்ட பணியாளர்கள் மூலம் சாலையோர சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றி வந்த நிலையில், தற்போது ஆறு மாதங்களாக எவ்வித சாலையோர பராமரிப்பு பணிகளும் செய்யாததால் முள் மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.

சாலையோரம் சீமைக் கருவேல மரங்களின் ஆக்கிரமிப்பால் அடிக்கடி அப்பகுதியில் விபத்துகள் நடக்கிறது. எனவே சாலையோர முள் மரங்களை அகற்றுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us