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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ஆக.10 ல் குடற்புழு நீக்கும் முகாம்

ஆக.10 ல் குடற்புழு நீக்கும் முகாம்

ஆக.10 ல் குடற்புழு நீக்கும் முகாம்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லுாரிகளில் ஆக.,10 ல் தேசிய குடற்புழு நீக்கும் முகாம் நடைபெறவுள்ளது. 

நாடு முழுவதும் ரத்த சோகையை தடுக்கும் பொருட்டு தேசிய குடற்புழு நீக்கும் முகாம் பிப்., மற்றும் ஆக., மாதங்களில் நடத்தப்படும். நடப்பு ஆண்டில் ஆக.,10 ல் தேசிய குடற்புழு நீக்க முகாம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஒரு வயது முதல் 19 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கும், 20 முதல் 30 வயதுள்ள பெண்களுக்கும் அல்பன்டசோல் மாத்திரை (குடற்புழு நீக்க மாத்திரை) வழங்கப்படும். இதனால் குடலில் உள்ள புழுத்தொற்று நீங்குவதுடன் பிறருக்கு பரவாமல் தடுக்கப்படும். ரத்த சோகை குறைபாடு ஏற்படாது.   ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 3 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 914 பள்ளி மாணவர்கள், பள்ளி செல்லா குழந்தைகள், அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கும், 58 ஆயிரத்து 631 இளம் பெண்களுக்கும் வழங்கப்படவுள்ளது. அனைத்து பள்ளி, கல்லுாரிகள், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்களில் ஆக., 10 ல் மாத்திரை வழங்கப்படும். இதில் விடுபட்டவர்களுக்கு ஆக., 17 ல் மாத்திரை வழங்கப்படும் என மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அர்ஜூனன் தெரிவித்தார்.

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