/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நோய் கண்டறியும் மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் பேஷன் லயன்ஸ் சங்கம் சார்பில் உச்சிப்புளி அருகே இருமேனி கிராமத்தில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ நிபுணர்கள் பங்கேற்ற நோய் கண்டறியும் மருத்துவ முகாம் நடந்தது. டாக்டர்கள் சுந்தர், செல்வகுமார், வேத பத்மபிரியா, குருமூர்த்தி, பெரோஸ்கான், நுார் முகமது மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கினர்.
மார்பக புற்று நோய், சிறுநீரகம், கணையம், கல்லீரல், புற்று நோய், ரத்த பரிசோதனைகள் செய்தனர். லயன்ஸ் மாவட்ட முன்னாள் கவர்னர் முருகன் முகாமை துவக்கி வைத்தார். சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் மண்டல தலைவர் விஸ்வநாதன், வட்டாரத் தலைவர் பரமராக்கு பங்கேற்றனர். சேவை திட்ட மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன், உறுப்பினர்கள் ஏற்பாடுகளை செய்தனர்.–––––