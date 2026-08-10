தொழில் முனைவோர் சான்றிதழ் பயிற்சி துவக்கம் : மேலாளர் தகவல்

தொழில் முனைவோர் சான்றிதழ் பயிற்சி துவக்கம் : மேலாளர் தகவல்
தொழில் முனைவோர் சான்றிதழ் பயிற்சி துவக்கம் : மேலாளர் தகவல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
திருவாடானை:
தொழில் நிறுவனங்கள் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு சான்றிதழ் பயற்சி வகுப்புகள் ஆக.15 முதல் துவங்க இருப்பதாக, ராமநாதபுரம் மாவட்ட இ.டி.ஐ.ஐ.
திட்ட மேலாளர் பொன்வேல்முருகன் கூறினார்.அவர் கூறியதாவது– தமிழக அரசின் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் தொழில்களை வளர்க்கவும், உள்ளூர் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தற்போது அகமதாபாத்தில் உள்ள இந்திய தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தடன் இணைந்து ஓரு ஆண்டிற்கான புத்தாக்க சான்றிதழ் கல்விக்கான சேர்க்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் துவங்க உள்ளது. இந்த பயிற்சியில் தரம் வாய்ந்த பாடத்திட்டங்களை ஒன்றிணைந்து மாணவர்களுக்கு நேரடி பயிற்சிகள் வழங்கபடுகின்றன. தொழில் துறை பயிற்சி மற்றும் பட்டபடிப்பு முடித்து சொந்தமாக தொழில் துவங்கும் ஆர்வமுள்ள 21 முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கு அதிகாரபூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். ஆக.,15 முதல் பயிற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்படும் என்றார்.